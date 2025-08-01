|ENGLISH VERSION
|19.Aug.2025
| Printmagazin: Retro Gamer 4/25
Die neue Ausgabe des Magazins Retro Gamer (4/25) ist am 12. August 2025 erschienen und bietet neben der Titelstory zu Super Mario Karte unter anderem auch eine Geschichte über Games rund um Indiana Jones. Das Heft kann für 14,90 Euro zzgl. 2 Euro Versandkosten im offiziellen Shop bestellt oder im Zeitschriftenhandel erworben werden. (nba)
[Meldung: 19. Aug. 2025, 10:44] [Kommentare: 0]
