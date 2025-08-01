|21.Aug.2025
| Open-Source-Projekt: IDE-Treiber lide.device 40.10
Das Open-Source-Projekt lide.device stellt einen neuen IDE-Treiber für den Amiga zur Verfügung, der u.a. größere Partition und das Booten von CD-ROM unterstützt. Version 40.10 enthält die folgenden Neuerungen:
(cg)
- Various ATAPI fixes
- lideflash: Show old/new lide version information
- lideflash: Inhibit DOS devices during programming
- Fixed typos by @polluks
- KS dependent priorities of partitions by @smdprutser
- Use firebutton to boot different partition by @smdprutser
[Meldung: 21. Aug. 2025, 22:22] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]