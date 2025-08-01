|ENGLISH VERSION
|21.Aug.2025
| Diverse übersehene Amiga-Spiele aus den letzten Jahren
Trotz ständiger Berichterstattung über neue Spiele, Vorschau-Videos und Demo-Versionen kommt es immer wieder mal vor, dass ein Spiel unter unserem Radar bleibt und von uns nicht gewürdigt wird. Wir haben deswegen die Archive der Indie Retro News durchgesehen und die Titel zusammengetragen, zu denen bisher auf amiga-news.de noch nichts zu finden war:
Crimbo (Video) ist ein Single-Screen-Plattformer, bei dem Santa Claus alle Weihnachtspakete wieder einsammeln muss. Das Remake eines gleichnamigen ZX-Spectrum-Titels von 2010 benötigt einen beliebigen Amiga mit 1.5 MB RAM.
Das mit AMOS entwickelte Bulbmaster (Video) ist eine Sokoban-Variante: Manche Gegenstände rollen bis sie an ein Hindernis stoßen und müssen in Löchern auf dem Spielfeld entsorgt werden, andere dienen lediglich als Prellböcke und müssen geschickt positioniert werden.
"WackoPac" (Video) ist ein Pac-Man-Klon, dessen "Kraftpillen" sich der Spieler erst in einem als Shooter gestalteten Bonus-Game verdienen muss. Die aktuelle Version belegte den sechsten Platz bei der "Function 2023 Game Dev Compo", eine Umsetzung für AGA war zumindest 2023 noch angedacht.
Christian 'TheoTheoderich' Wiegels Erstlingswerk Caves & Cargo (Video) ist von Klassikern wie Gravity Force oder Thrust inspiriert: Es gilt eine wachsende Anzahl von Frachtcontainer aus verwinkelten Höhlen zu bergen. Benötigt wird neben einer Festplatte auch je ein Megabyte Chip- und Fast-RAM.
"Hidden gems of Ireland" (Video) ist eine mit Backbone gestaltete Suche nach Artefakten, die versucht reales Wissen über Burgen in Irland und dort gefundene Münzen und Gegenstände zu vermitteln. Der Download ist über Google Drive möglich, vorgestellt hatte der Autor seinen Titel in einem Thread im polnischen Forum PPA.pl. (cg)
[Meldung: 21. Aug. 2025, 22:34] [Kommentare: 0]
