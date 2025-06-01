|22.Aug.2025
| Schwarmfinanzierung: AmiGameJam 2025 - Return of the Arcade
Der diesjährige Programmierwettbewerb "AmiGameJam" steht unter dem Motto "Return of the Arcade" (amiga-news.de berichtete). Die Organisatorin Moya 'Amiga Cammy' McGeough hat zur Beschaffung von Preisen für die Gewinner und zur Deckung der Versandkosten für physische Preise einen Spendenaufruf gestartet.
In diesem Jahr hat der Gewinner des ersten Preises von AmiGameJam die Möglichkeit, sein Spiel auf einem Arcade-Automaten in Originalgröße (genauer gesagt dem GRS Build-A-Cade FU) mit individuellem Artwork zu präsentieren, der in einigen der größten Spielhallen Amerikas aufgestellt wird. Der Gewinner erhält eine funktionierende Nachbildung des Arcade-Automaten im Maßstab 1:6, auf dem sein Spiel läuft. Weitere Preise sind geplant. Rund 1.900 Euro Spendeneinnahmen werden angestrebt. (dr)
[Meldung: 22. Aug. 2025, 06:54] [Kommentare: 0]
