22.Aug.2025



 Schwarmfinanzierung: Memory Management Unit (MMU) für Apollo-V4-Serie
Willem Drijver hat eine Spendenaktion zur Realisierung einer Memory Management Unit (MMU) für die Vampire-V4-Serie gestartet, die bei Erfolg von Gunnar von Boehn implementiert werden soll. Eine MMU für die 68080-CPU soll folgende Vorteile bringen:
  • Kompatibilität mit (Amiga) Unix/Linux
  • Kompatibilität mit Motorola 68060 MMU
  • Kompatibilität mit Atari-Plattform
Von den anvisierten 3.500 Euro sind bereits über 2.200 Euro eingegangen. (dr)

