|
|23.Aug.2025
| Erfahrungsbericht zur PiStorm 600
In einem ausführlichen Erfahrungsbericht schildert 'Epsilon' den Einbau einer PiStorm 600 in seinen A600 und seine Erfahrungen mit Kompatbilität und den angebotenen Grafikkarten-Bildschirmmodi. (cg)
[Meldung: 23. Aug. 2025, 22:25] [Kommentare: 0]
