|25.Aug.2025
| Dogfights im Asteroids-Stil: Hyper Wings 2.22
Christian Geldmanns in Assembler geschriebenes "Hyper Wings" (Video) ist ein Shooter, bei dem sich zwei menschliche oder computergesteuerte Kombattanten mit einer von Asteroids entliehenen Steuerung bekämpfen. Das Update auf die Version 2.22 unterstützt die vor kurzem veröffentlichte WHDLoad-Version. Außerdem kann das Intro nun übersprungen werden. (dr)
[Meldung: 25. Aug. 2025, 05:55] [Kommentare: 0]
