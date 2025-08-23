|ENGLISH VERSION
|
|24.Aug.2025
| Aminet-Uploads bis 23.08.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 23.08.2025 dem Aminet hinzugefügt:
u64ctl.lha comm/misc 89K OS3 Ultimate64/Ultimate-II ... Sevgi_Engine.lha dev/c 903K OS3 Open source video game ... ECX_2.3.1-src.lha dev/e 295K GEN ECX source code ECX_2.3.1.lha dev/e 1.3M VAR E Compiler X P96CardDevelop.lha dev/misc 66K GEN P96 Driver Development ... P96Develop.lha dev/misc 124K GEN P96 Development Files anaiis.lha driver/oth 258K OS3 ANAIIS USB Stack Releas... anaiis_boot.lha driver/oth 226K OS3 ANAIIS USB Boot disk Re... anaiis_massive.lha driver/oth 86K OS3 Massive / rMassstorage.... Radeon.lha driver/vid 14K OS3 Radeon P96 driver RageXL.lha driver/vid 12K OS3 RageXL P96 driver Voodoo.lha driver/vid 25K OS3 Voodoo P96 driver MCE-MOS.lha game/edit 5.3M MOS Multi-game Character Ed... G-WARS.lha game/shoot 9.1M OS3 Geometry Wars inspired ... AmiArcadia-OS4.lha misc/emu 11M OS4 Signetics-based machine... AmiArcadia.lha misc/emu 10M OS3 Signetics-based machine... AmiArcadiaMOS.lha misc/emu 10M MOS Signetics-based machine... DOSBox_RTG.lha misc/emu 1.1M OS3 Amiga port of DOSBox Mame106MiniMix1.6c.lha misc/emu 7.7M OS3 MAME 0.106 MiniMix R1.6... Protrekkr_MOS.lha mus/edit 13M MOS Tracker/Synth hybrid Pr... GuideBrowser.lha text/hyper 23K OS3 Index your Guide and Do... limpidclock.lha util/wb 286K VAR transparent clock / cal...(snx)
[Meldung: 24. Aug. 2025, 07:45] [Kommentare: 0]
|
