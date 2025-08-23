amiga-news ENGLISH VERSION
24.Aug.2025



 Aminet-Uploads bis 23.08.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 23.08.2025 dem Aminet hinzugefügt:
u64ctl.lha                     comm/misc   89K  OS3 Ultimate64/Ultimate-II ... 
Sevgi_Engine.lha               dev/c      903K  OS3 Open source video game ...            
ECX_2.3.1-src.lha              dev/e      295K  GEN ECX source code                          
ECX_2.3.1.lha                  dev/e      1.3M  VAR E Compiler X                             
P96CardDevelop.lha             dev/misc    66K  GEN P96 Driver Development ...             
P96Develop.lha                 dev/misc   124K  GEN P96 Development Files                    
anaiis.lha                     driver/oth 258K  OS3 ANAIIS USB Stack Releas...            
anaiis_boot.lha                driver/oth 226K  OS3 ANAIIS USB Boot disk Re...        
anaiis_massive.lha             driver/oth  86K  OS3 Massive / rMassstorage....
Radeon.lha                     driver/vid  14K  OS3 Radeon P96 driver                        
RageXL.lha                     driver/vid  12K  OS3 RageXL P96 driver                        
Voodoo.lha                     driver/vid  25K  OS3 Voodoo P96 driver                        
MCE-MOS.lha                    game/edit  5.3M  MOS Multi-game Character Ed...              
G-WARS.lha                     game/shoot 9.1M  OS3 Geometry Wars inspired ...           
AmiArcadia-OS4.lha             misc/emu    11M  OS4 Signetics-based machine...        
AmiArcadia.lha                 misc/emu    10M  OS3 Signetics-based machine...        
AmiArcadiaMOS.lha              misc/emu    10M  MOS Signetics-based machine...        
DOSBox_RTG.lha                 misc/emu   1.1M  OS3 Amiga port of DOSBox                     
Mame106MiniMix1.6c.lha         misc/emu   7.7M  OS3 MAME 0.106 MiniMix R1.6...                 
Protrekkr_MOS.lha              mus/edit    13M  MOS Tracker/Synth hybrid Pr...             
GuideBrowser.lha               text/hyper  23K  OS3 Index your Guide and Do...           
limpidclock.lha                util/wb    286K  VAR transparent clock / cal...
(snx)

[Meldung: 24. Aug. 2025, 07:45] [Kommentare: 0]
