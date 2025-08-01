amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
25.Aug.2025



 Video: Umbau eines GameCube-MiSter in einen Amiga-3000-MiSter
In einem Video zeigt Wolfgang Kierdorf, wie er einen GameCube-MiSTer in einen Amiga-3000-MiSTer umbaut. (dr)

[Meldung: 25. Aug. 2025, 06:19] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.