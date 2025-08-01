|ENGLISH VERSION
|25.Aug.2025
| AmigaOS 4: Paketverwaltung apt-os4 für clib4-Pakete
Andrea 'afxgroup' Palmatè hat die Version 0.1 von apt-os4 veröffentlicht, einer Paketverwaltung für clib4-Pakete. Ziel ist es, die Installation, Aktualisierung und Verwaltung der Pakete auf AmigaOS 4 so einfach und zuverlässig wie auf modernen Linux-Systemen zu machen. (dr)
[Meldung: 25. Aug. 2025, 06:37] [Kommentare: 0]
