26.Aug.2025
Andreas Magerl (ANF)


 Printmagazin: Amiga Future 176 - Vorschau und Leseproben
Von Ausgabe 176 (September/Oktober 2025) der Amiga Future sind inzwischen die Leseproben sowie die Vorschau online. Das Heft bietet u.a. die folgenden Themen:
  • Preview: Playfield
  • Reviews von Krogharr, Dr. Dangerous (Boxed), Pjusk, Gemdalus, AmiSeaFox, Space Patrol, Amiga Forever 11, C64 Forever 11, WinUAE
  • Wissen: Raycasting
  • Spezial: Reboot von Commodore
  • Spezial 40 Jahre Amiga Teil 3: Irrungen, Wirrungen und Sackgassen
  • Beyond the Screen: Rings of Medusa & The Return of Medusa
