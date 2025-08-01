|ENGLISH VERSION
|28.Aug.2025
| QEMU-Frontend zum Starten von AmigaOS 4/MorphOS/AROS: Kyvos 1.3.1
George Sokianos' QEMU-Frontend "Kyvos", soll die Einrichtung und den Start von AmigaOS 4, MorphOS und AROS unter QEMU deutlich vereinfachen (amiga-news.de berichtete).
In Version 1.3.1 gibt es nun ein neues Ausgabefenster, das es den Benutzern ermöglicht, Zugriff auf den seriellen Port-Ausgang zu erhalten, sobald sie ein AmigaOS 4-System (Pegasos2 und AmigaOne XE) ausführen. Dadurch können Entwickler und Beta-Tester Crash-Berichte und Fehlerinformationen erhalten.
Kyvos unterstützt nun durchgängig die Sprachen Französisch, Deutsch, Griechisch, Spanisch, Italienisch und Portugiesisch. Wer auf holprige oder fehlerhafte Übrsetzungen stößt, wird gebeten, auf GitHub ein entsprechendes Ticket zu erstellen.
Es ist nun möglich, die emulierte CPU für die Pegasos-2-Systeme zu ändern. Dies könnte in Situationen nützlich sein, in denen die Standard-CPU Kompatibilitätsprobleme mit einer Software hat. Eine ähnliche Funktionalität ist auch für das AmigaOne-Systeme geplant.
Schließlich kann man den Namen der virtuellen Maschine umbenennen und das Handbuch wurde nochmals im FAQ-Bereich aktualisiert. (dr)
[Meldung: 28. Aug. 2025, 06:21] [Kommentare: 0]
