|28.Aug.2025
| Videoanleitung mit Quellcode: Ein Arcade-Spiel in AMOS nachbauen
In seinem jüngsten Video zeigt Keith 'Yawning Angel' Elcombe, wie er das Arcade-Spiel "Space Race" in AMOS nachbildet. Der Quellcode wird auf seiner Webseite zur Verfügung gestellt. (snx)
