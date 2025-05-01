|28.Aug.2025
| Vorschau-Video: E-Mail-Programm AMail 0.0.6
Zu Ryan 'bluewizard' Stapletons Projekt, mit "AMail" ein modernes E-Mail-Programm für AmigaOS 3.2 zu schreiben, das IMAP und SMTP unterstützt, gibt es ein weiteres Vorschauvideo. So funktioniere nun das Löschen von E-Mails auf dem Server und als nächstes seien ein Konfigurationsfenster und ein Adressbuch geplant.
Eine erste Veröffentlichung wird für den kommenden Monat angestrebt, da der Programmierer am Amiga 40 Tools Jam teilnehmen möchte. (snx)
[Meldung: 28. Aug. 2025, 10:52] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]