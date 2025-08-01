|29.Aug.2025
| Soundplayer: RNOSoundboard V1.0 veröffentlicht (AROS, AmigaOS 4, MorphOS)
RNOSoundboard ist eine Anwendung, mit der Audiodateien über Tastaturkürzel und Mausklicks abgespielt werden können. Das Programm bietet folgende Features:
- MUI-GUI zum Anordnen von Soundsets
- Vollbild-Soundboard-Modus mit grafischen Schaltflächen
- Lädt eingebettete Cover-Bilder aus MP3-, FLAC- und Ogg-Vorbis-Dateien für die
Soundboard-Schaltflächengrafiken
- Internes Laden und Speichern von Wiedergabelisten
- Programmierbare Hotkeys, außerdem Loop- und Lautstärkeoptionen für jede Audiodatei
- Drag'n'Drop-Unterstützung zum Laden von Dateien, Verzeichnissen und Wiedergabelisten
- Unterstützt MP3, FLAC, Ogg Vorbis, AAC, AIFF, WAV, Protracker, DigiBooster,
SID, AHX, FastTracker II, ScreamTracker, OctaMED, The Player, NoisePacker,
ProRunner, Oktalyzer, Impulse Tracker, Ultra Tracker, Ice Tracker,
Liquid Tracker, Quadra Composer und viele andere Formate
- Unterstützung für ARexx, Befehlszeile und Tooltypes
[Meldung: 29. Aug. 2025, 19:53] [Kommentare: 0]
