|29.Aug.2025
| Programmieraufruf: Demos ohne CPU-Verwendung
Bei der diesjährigen Evoke-Demoparty belegte das Demo "No-CPU Challenge" von Demostue Allstars den ersten Platz in der Kategorie "Alternative Platforms" (amiga-news.de berichtete) und fungierte zugleich als Einladung zu einer Programmierherausforderung: der Erstellung von Demos, die vollständig auf den Amiga Custom Chips laufen, ohne die CPU zu beanspruchen.
Das verlinkte Repository enthält die Regeln der Herausforderung und eine Runner-Anwendung zum Starten von No-CPU-Demos. (dr)
[Meldung: 29. Aug. 2025, 20:54] [Kommentare: 3 - 30. Aug. 2025, 03:44]
