|31.Aug.2025
Amiga Future (Webseite)
| KI-Bildergenerator: AmiDream 0.3
Marcus 'ALB42' Sackrows AmiDream generiert mittels des Sprachmodells Stable Diffusion Bilder aus Textbeschreibungen. Das Programm liegt für AmigaOS, AmigaOS 4, AROS (x86, x64, ARM) und MorphOS vor.
Das Update bereinigt Fehler und führt ein täglich generiertes Zufallsbild ein, einschließlich einer Liste der Zufallsbilder der vorangegangenen Tage, da dies dem Autor die meistgenutzte Funktion zu sein scheint und dieses somit dann für alle schneller geladen werden kann. (snx)
[Meldung: 31. Aug. 2025, 08:16] [Kommentare: 0]
