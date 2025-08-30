|31.Aug.2025
| OS4Depot-Uploads bis 30.08.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 30.08.2025 dem OS4Depot hinzugefügt:
rave.lha aud/edi 2Mb 4.1 An editor for mono/stereo audio ...
rnosoundboard.lha aud/pla 11Mb 4.1 Soundboard application
sndfile.lha dev/lib 1Mb 4.1 Library for reading/writing vari...
arabic_console_device... dri/inp 3Mb 4.1 An arabic console device, line&a...
amiarcadia.lha emu/gam 11Mb 4.0 Signetics-based machines emulator
retroarch.lha emu/gam 293Mb 4.1 a modular Emulation System
sdl3.lha lib/mis 10Mb 4.1 Simple DirectMedia Layer 3
