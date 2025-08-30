amiga-news ENGLISH VERSION
.
.
.

31.Aug.2025



 OS4Depot-Uploads bis 30.08.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 30.08.2025 dem OS4Depot hinzugefügt:
rave.lha                 aud/edi 2Mb   4.1 An editor for mono/stereo audio ...
rnosoundboard.lha        aud/pla 11Mb  4.1 Soundboard application
sndfile.lha              dev/lib 1Mb   4.1 Library for reading/writing vari...
arabic_console_device... dri/inp 3Mb   4.1 An arabic console device, line&a...
amiarcadia.lha           emu/gam 11Mb  4.0 Signetics-based machines emulator
retroarch.lha            emu/gam 293Mb 4.1 a modular Emulation System
sdl3.lha                 lib/mis 10Mb  4.1 Simple DirectMedia Layer 3
(snx)

[Meldung: 31. Aug. 2025, 08:16]
.
.