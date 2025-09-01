|03.Sep.2025
| Video: Every Commodore Amiga Model Ever Made
Unter dem Titellink stellt Chris Edwards in einem einstündigen englischen Video die folgenden Amiga-Modelle vor:
(snx)
- 0:00 Amiga 1000 (July 1985)
- 6:15 Amiga 500 (Jan 1987)
- 10:25 Amiga 500 Plus (1992)
- 12:03 Amiga 2000 (March 1987)
- 15:09 Amiga 3000 (June 1990)
- 19:23 Amiga 3000 UX (June 1990)
- 23:04 Commodore CDTV (March 1991)
- 29:00 Amiga 3000 Tower (October 1991)
- 34:04 Amiga 600 (March 1992)
- 37:40 Amiga 1200 (October 1992)
- 41:48 Amiga 4000 (October 1992 040 April 1993 CR030)
- 43:49 Amiga 4000 Tower (Escom/QuikPak April 1997)
- 51:24 Elbox Mediator Power Tower 4000 (1993-present)
- 55:19 Amiga CD32 (September 1993)
[Meldung: 03. Sep. 2025, 09:00] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]