Alinea Computer: Multifunktionsadapter Langley 1200

Pressemitteilung: "Gesagt getan, wir haben für euch unser Layoutprogramm und Programmierumgebung angeschmissen und am Ende kam eine kleine, aber feine Hardware heraus mit dem Namen Langley. Auf vielfachen Kundenwunsch haben wir es geschafft und einen Kickstart-Umschalter gebaut, der direkt über die Tastatur umschaltet und das noch zur Laufzeit: Wir freuen uns, die neue Multifunktionshardware Langley 1200 vorstellen zu können.



Die aktuelle Hauptfunktionen des Adapters ist es, mithilfe der Tastatur die vier Bänke (Kickstarts) auf den zwei KickRom-Flash-Bausteinen des Amiga 1200 umzuschalten. Hierfür wird aber zusätzlich noch das Umschalterpaket für den Amiga 1200 mit zwei Kabeln und zwei Verbindungsadaptern benötigt, was aktuell auch schon bei den bisherigen Umschaltern zum Einsatz kam.



Das Besondere bei der Umschaltung über den Langley ist, dass der Amiga dafür nicht ausgeschaltet werden muss, so wie bei früheren Lösungen. Nach der Umschaltung muss lediglich eine Reset ausgeführt werden, und schon wird ein anderes Kickstart geladen. Darüber hinaus kann der Langley Eingaben über die Tastatur aufnehmen und abspielen (Makrofunktion). Bis zu zehn unterschiedliche Eingabefolgen können gespeichert und wiedergegeben werden.



Weitere interessante Funktionen sind in Planung und können über die Aktualisierung der Firmware implementiert werden. Darunter sind Tastaturadapterfunktionalitäten und auch die Steuerung von LED-Beleuchtungen uvm.







Die Hardware wird ganz einfach auf den CIA-Chip des Amiga 1200 installiert und ist auch mit der Indivision MK3 von iComp kompatibel.







Weitere Langley-Varianten für den Amiga 600 und 500 sind bereits in Planung und werden dieselben oder zumindest ähnliche Funktionen aufweisen.



Der Langley-1200-Adapter kann für 29,95 Euro (ohne Umschalterpaket) im Online-Shop bestellt werden. Mit Umschalterpaket kostet das Paket 34,95 Euro." (snx)



[Meldung: 03. Sep. 2025, 09:01] [Kommentare: 4 - 03. Sep. 2025, 16:21]

