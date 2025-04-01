amiga-news ENGLISH VERSION
04.Sep.2025



 7-bit: Firmware-Version 0.54 für Bluetooth-Adapter
Die Firmware für den Bluetooth-Adapter BlueLink von 7-bit wurde aktualisiert. Version 0.54 bietet folgende Neuerungen:
  • experimental support for CD32 pad emulation
  • WiFi configuration reset function from the device menu
  • Fixed: Problem with "escaping" mouse pointer for Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse
(cg)

[Meldung: 04. Sep. 2025, 23:53] [Kommentare: 0]
