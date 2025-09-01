amiga-news ENGLISH VERSION
.
.
.

04.Sep.2025
Games That Weren't


 Amiga Games That Weren't: Amiga-Public-Domain-Disketten
Bei "Games that weren't" hat man dieses Mal nicht ein verschollen geglaubtes Spiel für die Nachwelt gesichert, sondern neun bisher unbekannte PD-Disketten mit Musik-Demos und PD-Katalogen. (cg)

[Meldung: 04. Sep. 2025, 23:56] [Kommentare: 0]
.
.