|04.Sep.2025
Thorsten Mampel, 1. Vorsitzender Amiga-Club Hamburg (ANF)
| Anmeldung zum Amiga-Meeting 2025 freigeschaltet
Thorsten Mampel schreibt: Die Anmeldung zum diesjährigen Amiga-Meeting wurde freigeschaltet. Ausnahmslos alle Teilnehmer melden sich bitte über diesen Weg an und nicht direkt über das Hotel. Die Preise findet ihr auf unserer Homepage. Jeder der mit einem Rechner kommt, muss sich bitte anmelden. Tagesgäste ohne Rechner bezahlen keinen Eintritt. Händler und Entwickler, die ihre Produkte auf dem Amiga-Meeting anbieten wollen, erhalten mind. 20% Nachlass.
Die Hard- und Softwarehändler Alinea Computer und Hobbyraum, Matthias Goldisch werden wieder vor Ort sein. Aufgrund der besseren Möglichkeiten bekommen beide deutlich größere Ausstellungsflächen und haben mehr Produkte vor Ort. (cg)
[Meldung: 04. Sep. 2025, 23:58] [Kommentare: 0]
