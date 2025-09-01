|05.Sep.2025
| Turbokarte: PiStorm68K
Seit Beginn dieses Jahres berichten wir über Ranko Rodics Turbokartenprojekt "PiStorm68K" (Video): eine Sonderedition der PiStorm-Turbokarte, die im Unterschied zum Original neben einem Raspberry Pi als 68000 CPU-Emulator auch eine physische Motorola-68000-CPU aufnehmen kann (beide nicht enthalten), die es dem Nutzer ermöglicht, zwischen emuliertem und echtem CPU-Betrieb mit einem praktischen physischen Schalter zu wechseln. Nun bietet er die ersten zehn Stück (aktuell noch acht verfügbar) für umgerechnet rund 81 Euro in seinem Shop an. Hauptmerkmale:
Wie der Entwickler schreibt, wurde der PiStorm68K noch nicht mit dem Amiga 500 oder Amiga 2000 getestet, sondern nur mit dem Minimig. (dr)
- Dual CPU-Fähigkeit: Wechsel zwischen einem Raspberry Pi-betriebenen 68000 CPU-Emulator und einer echten Motorola 68000 CPU mit einem physischen Schalter an Bord, der maximale Kompatibilität und Vielseitigkeit bietet.
- Verbessertes Power Management: Ausgestattet mit einer Reset-Versicherung und verbesserter Entkopplung für eine stabile und zuverlässige Leistungsabgabe, um eine optimale Leistung unter anspruchsvollen Arbeitsbelastungen zu gewährleisten.
- LED-Anzeigen: Überwachen Sie den Leistungsstatus auf einen Blick mit dedizierten LED-Anzeigen für +5V, +3,3 V und +8V (wenn erforderlich), Vereinfachung der Fehlersuche und Systemdiagnose.
- Optimiertes Design für Larger Raspberry Pi Boards: Das durchdachte Layout des Boards sorgt für eine einfache Konnektivität für größere Raspberry Pi-Modelle mit Anschlüssen, die Störungen vermeiden und die Installation optimieren.
- Iconic AmiCube Aesthetics: Der PiStorm68K bietet das charakteristische AmiCube-Design und verbindet Funktionalität mit einem visuell markanten Look, der Retro-Systeme wie den Minimig ergänzt.
- Open-Source Commitment: Die PiStorm68K ist ein Open-Source-Projekt, mit Gerber-Dateien, die bald veröffentlicht werden, was die Community befähigt, ihre eigenen Boards zu bauen und anzupassen.
[Meldung: 05. Sep. 2025, 09:08] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]