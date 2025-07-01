|05.Sep.2025
| Grafikprogramm: Graphic Designer 0.6k (Beta-Demo 1)
Mitte Juli berichteten wir über eine erste frühe Version des Graphic Designers: einem Grafikprogramm, dass das Gestalten von Bildern durch Kombination von Elementen in derzeit bis zu zwölf Ebenen ermöglicht, die hinterher als IFF-Bilddatei (oder fortführbares Projekt) gespeichert werden können.
Bei diesen dauerhaft frei plazierbaren Elementen kann es sich um Bilder, Pinsel, Text- oder Bild-Überlagerungen sowie Pinselstempel handeln. Allerdings müssen alle Bildelemente bereits dieselbe Palette nutzen, eine automatische Anpassung ist nicht vorgesehen. Nun ist die erste Betaversion verfügbar, die gegenüber der Alphaversion folgende Änderungen aufweist:
- Palette Editor added.
- Light/Dark features added to palette editor.
- Layer Down fixed. Resize Brush H/V. Splash screen.
- Added colour cycling. Palette editor size fix.
- Scripting started. Save Project started. Transitions box.
- Cycles moved to new box. Script working.
- More work on Cycles box, seems done.
- Text layers added. Move Text, and Text 2 Brush working.
- Development of text entry box, 50% done.
- Added shadow and outline to text box. Fixed button bugs.
- Text box done. Typer effect for text in preview mode.
- Bug fix pic load. Text Layer Move Up working.
- Text Layer move Down working.
- Bug Fix. Save Brush. Screen Modes Started.
- Text Effects box. Default Palette Path edit box.
- Experiments running the tool on WB screen, 1280 x 512.
- Added Sys Info and Layer Info, and Screen to Back.
- Clip region, preview clip, and paste clip working.
- Debug clip brush, and layer select buttons.
- Pick backdrop colour added, timer debugger.
- Save buffer as 16 colour icon added. Line draw test.
- Line Draw Paint mode working. App Font menu item.
- Box Draw Paint tool added. Save clip buffer as IFF.
- Filled Box and Flood Fill added. Draw colours working.
- Doc experiment. Circle and filled working.
- Experiments with HAM mode. Layer pick fixes.
- Paint mode coordinates editor started.
- Rhomboid paint mode and single dot. Redrew paint icons.
- Oval and Triangle paint. Coords Editor 30% done.
- Coords editor now 65% done.
