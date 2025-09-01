amiga-news ENGLISH VERSION
11.Sep.2025
Games That Weren't


 Amiga Games That Weren't: Pinball Construction Set
"Amiga Games That Weren't" wurde um einen Eintrag zum "Pinball Construction Set" ergänzt, einem auf dem C64 recht erfolgreichen Flipper-Baukasten von Electronic Arts. Von der Amiga-Version existiert lediglich ein Screenshot, warum sie nie veröffentlicht wurde ist unklar. (cg)

[Meldung: 11. Sep. 2025, 23:55] [Kommentare: 0]
