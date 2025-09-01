|ENGLISH VERSION
|
|12.Sep.2025
| Spiel: Amiga-Battleship
'tickBit', wir berichteten bereits über seine Snake-Umsetzung "Letter-Worm" für AmigaOS 3 und 4, hat seine Version des klassischen Schiffe-versenken-Spiel mit einfacher KI für AmigaOS 3.x. veröffentlicht.
Um ein Schiff zu positionieren, klickt man zunächst einmal auf ein Schiff, bewegt es dann mit der Maus zum Raster und klickt an die Stelle, wo man es platzieren möchten.
Download-Link: Battleship-AmigaOS3.lha (94 Kb) (dr)
[Meldung: 12. Sep. 2025, 06:43] [Kommentare: 1 - 12. Sep. 2025, 09:31]
|
