17.Sep.2025



 Amiga-Emulator für macOS: vAmiga 4.3.1
Dirk Hoffmann hat Version 4.3.1 seines Amiga-Emulators "vAmiga" für macOS veröffentlicht. Es wurden Fehler bei der Sprite-Kollision in "Aunt Arctic Adventure" und ein Problem mit dem Gamecontroller behoben. Es wird mindestens macOS 13.5 vorausgesetzt. (dr)

[Meldung: 17. Sep. 2025, 21:34] [Kommentare: 0]
