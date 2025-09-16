|ENGLISH VERSION
|
|Links
||
|Forum
||
|Kommentare
||
|News melden
|Chat
||
|Umfragen
||
|Newsticker
||
|Archiv
|[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]
|17.Sep.2025
| Verschlüsselungsprotokoll: AmiSSL 5.23 (AmigaOS 3/4)
Version 5.23 des Open-Source-Verschlüsselungsprotokolls AmiSSL wurde veröffentlicht, die nun auf der neuesten Version 3.5.3 (16.9.2025) von OpenSSL und den neuesten Root-Zertifikaten basiert.
Downloads:
AmigaOS 3: AmiSSL-5.23-OS3.lha (4 MB)
AmigaOS 4: AmiSSL-5.23-OS4.lha (3,6 MB)
SDK: AmiSSL-5.23-SDK.lha (2,5 MB) (dr)
[Meldung: 17. Sep. 2025, 21:25] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]
|
Impressum |
Datenschutzerklärung |
Netiquette |
Werbung |
Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.