|ENGLISH VERSION
|
|Links
||
|Forum
||
|Kommentare
||
|News melden
|Chat
||
|Umfragen
||
|Newsticker
||
|Archiv
|[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]
|21.Sep.2025
Amigaworld.net (Forum)
| Fotos aus dem niederländischen HomeComputerMuseum
Robert Bernardo hat das HomeComputerMuseum (amiga-news.de berichtete) im niederländischen Helmond (erneut) besucht und stellt seine Aufnahmen der dortigen Commodore-Rechner einschließlich der Amiga-Modelle auf sieben Seiten verteilt vor. Zudem erwähnt er, dass diese Ausstellungsstücke neu organisiert wurden und nun noch besser zur Geltung kommen.
Teil 1 der Fotos, Teil 2, Teil 3, Teil 4, Teil 5, Teil 6 und Teil 7. (snx)
[Meldung: 21. Sep. 2025, 10:09] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]
|
Impressum |
Datenschutzerklärung |
Netiquette |
Werbung |
Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.