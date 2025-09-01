|ENGLISH VERSION
|
||
||
||
||
||
||
|21.Sep.2025
| Video: Molyneux - The Nobody
Unter dem Titellink wurde der erste Teil einer Videoreihe veröffentlicht, welche Sir Peter Molyneux würdigt, den Vater der unter anderem auch auf dem Amiga erfolgreichen Spiele Populous (1989) und Powermonger (1990). (snx)
[Meldung: 21. Sep. 2025, 10:10] [Kommentare: 0]
