|22.Sep.2025
Reddit
| Blog: Das goldene Zeitalter der Point-and-Click-Adventure-Spiele (Spanisch)
Der Blog Retro Tech & Café beschäftigt sich in seinem neuesten Eintrag (Spanisch) mit dem goldenen Zeitalter der Point-and-Click-Adventure-Spiele: vom "pixeligen Charme von Monkey Island und The Legend Of Kyrandia bis hin zur sarkastischen Brillanz von Simon the Sorcerer".
Dem Autor geht es in seinem Artikel nicht nur um Nostalgie, sondern auch darum, wie diese Spiele uns gelehrt haben, "mit der Maus zu denken und nicht nur zu klicken". (dr)
[Meldung: 22. Sep. 2025, 05:54] [Kommentare: 0]
