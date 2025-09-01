|ENGLISH VERSION
|22.Sep.2025
Commodore News
| German Amiga Podcast: Folge 22
In der 22. Ausgabe des "German Amiga Podcasts" (GAP) wird der Veranstalter der Amiga40, Markus Tillmann, nach dem aktuellen Stand der Vorbereitungen gefragt. (dr)
[Meldung: 22. Sep. 2025, 05:54] [Kommentare: 0]
