|23.Sep.2025
| Verwaltung von ADF-Dateien: adflib 0.10.5 für Windows, Linux und macOS
Laurent Clevy veröffentlichte erstmals adflib im Jahre 1999 in der Version 0.7.8 (Aminet). Die vorwiegend in C geschriebene, portable C-Bibliothek dient der Verwaltung von Amiga-formatierten Geräten wie Festplatten und ZIP-Disks bzw. deren Auslagerung über das .ADF-Format (amiga-news.de berichtete). Aktuell wird die Bibliothek in der Verantwortung von Tomasz Wolak weitergeführt.Änderungen in der Version 0.10.5:
(nba)
- fixed opening small (smaller than floppies) HDF files
- added a new function for getting entry using sector number
- adfinfo: allow inspecting entries deeper in the directory tree, added showing info about links
- adfls: a new utility for showing volume contents
- some internal improvements (ie. refactoring, more tests)
[Meldung: 23. Sep. 2025, 09:47] [Kommentare: 0]
