|23.Sep.2025
Dirk W. Hoffmann (E-Mail)
| Amiga-Emulator für macOS: vAmiga 4.4b1
Dirk Hoffmann hat Version 4.4b1 seines Amiga-Emulators "vAmiga" für macOS veröffentlicht. In der neuen Version wurde das Fenster "Einstellungen" optisch überarbeitet, und die integrierte Bildschirmaufzeichnung wurde zugunsten von RetroVisor entfernt.
Zudem wurde ein Problem mit großen Symbolleisten-Symbolen, das in Version 4.3.2 unter macOS Tahoe aufgetreten ist, behoben, und ein Bug entfernt, durch den die CPU-Eigenschaft "irqMode" nicht in Snapshots gespeichert wurde.
Der Entwickler merkt an, dass vAmiga auf macOS Tahoe nicht gründlich getestet wurde. Das offiziell unterstützte Betriebssystem ist Sequoia. Die Software kann zwar auf Tahoe laufen, aber die Kompatibilität ist nicht garantiert. (nba)
[Meldung: 23. Sep. 2025, 10:04] [Kommentare: 0]
