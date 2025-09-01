|23.Sep.2025
| Anekdoten aus Liverpool: John Romero über Amiga und Grind
Bei der Liverpool Games Market hatte Amiga Addict die Gelegenheit, mit Doom-Entwickler John Romero über seine frühen Jahre, vergessene Projekte und seine Sicht auf aktuelle Amiga-Entwicklungen zu sprechen. Romero reagierte beeindruckt auf die Dread/Grind-Demo für den Amiga 500: "That looks really smooth." Romero spricht mit spürbarer Wertschätzung über den Amiga, reflektiert deren Bedeutung und zeigt sich nicht überrascht, dass aktuelle Projekte wie Grind sogar einen so erfahrenen Entwickler ins Staunen versetzen. (nba)
[Meldung: 23. Sep. 2025, 10:04] [Kommentare: 1 - 23. Sep. 2025, 10:56]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]