25.Sep.2025



 Podcast: Backstage Burner zur Gamescom, Interview mit Nico Barbat
Die neueste Ausgabe des Podcasts "Backstage Burner" beschäftigt sich mit der Gamescom 25. U.a. gibt es ein Interview mit Nico Barbat, "Publishing Director" bei "Look Behind You" und amiga-news.de-Redakteur. (nba)

