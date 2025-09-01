|ENGLISH VERSION
|26.Sep.2025
| Video: Der Amiga-Emulator Amithlon
Amithlon war ein von Harald Frank und Bernd Meyer entwickelter Amiga-Emulator für x86-Rechner. In seinem neuesten Video blickt Dan Wood auf die Entstehungsgeschichte zurück, gibt Hinweise zur Installation und testet den Emulator. (dr)
[Meldung: 26. Sep. 2025, 06:11] [Kommentare: 0]
