26.Sep.2025



 Video: Der Amiga-Emulator Amithlon
Amithlon war ein von Harald Frank und Bernd Meyer entwickelter Amiga-Emulator für x86-Rechner. In seinem neuesten Video blickt Dan Wood auf die Entstehungsgeschichte zurück, gibt Hinweise zur Installation und testet den Emulator. (dr)

[Meldung: 26. Sep. 2025, 06:11] [Kommentare: 0]
.
.