|ENGLISH VERSION
|27.Sep.2025
| Reaktionstest: Tombstones
Bei "Tombstones" (Video) gilt es, bei einem klassischen Wild-West-Duell schneller zu ziehen als das Gegenüber. Gegen immer bessere Gegner zieht und schießt man durch schnelles Eintippen eines auf dem Bildschirm auftauchenden, zufälligen Buchstabens. (cg)
[Meldung: 27. Sep. 2025, 12:38] [Kommentare: 0]
