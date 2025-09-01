|ENGLISH VERSION
|27.Sep.2025
| Betriebssystem für den Amiga: Fünfte Alphaversion des Serena OS
Dietmar Planitzer arbeitet an einem experimentellen Betriebssystem für den Amiga. Der Fokus der fünften Alpha-Version liegt im Ausbau der Infrastruktur für die Prozess- und Gerätetreiber-Verwaltung. Außerdem gibt es diverse Fehlerbereinigungen und Performance-Verbesserungen. (cg)
[Meldung: 27. Sep. 2025, 12:35] [Kommentare: 0]
