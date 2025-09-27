|ENGLISH VERSION
|28.Sep.2025
| Aminet-Uploads bis 27.09.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 27.09.2025 dem Aminet hinzugefügt:
vbcc_bin_morphos.lha dev/c 2.7M MOS Optimizing ISO C compil... toolbox.lha disk/misc 3K OS3 Communicate with SCSI e... dtb.adf game/actio 880K OS3 Dodge These Balls (PAL) TVSBB_All-Time-Greats.lha game/actio 15K GEN TVS BasketBall: All-tim... AmiArcadia-OS4.lha misc/emu 11M OS4 Signetics-based machine... AmiArcadia.lha misc/emu 10M OS3 Signetics-based machine... AmiArcadiaMOS.lha misc/emu 11M MOS Signetics-based machine... RetroArch68k.lha misc/emu 177M OS3 RetroArch for 68k RetroArchWOS.lha misc/emu 44M WUP RetroArch for WarpOS hippoplayerupdate.lha mus/play 421K OS3 Updated HippoPlayer NAFCYI1993S3-B01.zip text/bfont 985K GEN NAFCYI Fall 1993 (BMP F... NAFCYI1993S3-B02.zip text/bfont 1.2M GEN NAFCYI Fall 1993 (BMP F... NAFCYI1993S3-01.zip text/pfont 969K GEN NAFCYI Fall 1993 (PS Fo... NAFCYI1993S3-02.zip text/pfont 1.3M GEN NAFCYI Fall 1993 (PS Fo... avalanche.lha util/arc 138K VAR ReAction unarchive GUI ... avalanche_de.lha util/arc 8K GEN German catalog for Aval... avalanche_guide_de.lha util/arc 9K GEN German translation of A... MuFastZero.lha util/boot 169K OS3 MuLib Zero Page remappe... MMULib.lha util/libs 815K OS3 Library to ctrl the MC6... AmigaGPT.lha util/misc 4.3M VAR App for chatting to Cha... ReportPlus-OS4.lha util/misc 925K OS4 Multipurpose utility ReportPlus.lha util/misc 746K OS3 Multipurpose utility ReportPlusMOS.lha util/misc 838K MOS Multipurpose utility VATestprogram.zip util/misc 8.9M OS3 Versatile Amiga Testpro... pfetch.lha util/moni 23K GEN Pretty fetch for MorphO... ShowMem.lha util/moni 15K OS3 Shows memory fragmentat... WebRadio_sbar.lha util/wb 397K MOS A sbar plugin to listen...(snx)
