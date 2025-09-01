|ENGLISH VERSION
|
|Links
||
|Forum
||
|Kommentare
||
|News melden
|Chat
||
|Umfragen
||
|Newsticker
||
|Archiv
|[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]
|28.Sep.2025
Steffen Häuser (ANF)
| Modularer Multi-Plattform-Emulator: RetroArch für AmigaOS 3
Steffen "Häuser schreibt: Nach AmigaOS 4, MorphOS und WarpOS gibt es jetzt auch für AmigaOS 3 eine Portierung des Emulator-Systems RetroArch. Einige der Cores sind sehr leistungshungrig und wollen einen PiStorm mit Pi4 oder vergleichbares um gut zu laufen, andere laufen auch auf langsamerer Hardware. Ausprobieren!
Wer noch nicht weiß was RetroArch ist: dieses Video (das nicht von der 68k-Version stammt) zeigt alle emulierten Systeme." (cg)
[Meldung: 28. Sep. 2025, 23:37] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]
|
Impressum |
Datenschutzerklärung |
Netiquette |
Werbung |
Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.