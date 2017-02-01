|29.Sep.2025
| AmigaOS 4: MediaVault 1.6.0
MediaVault ist eine Open Source Desktopanwendung für AmigaOS 4, mit deren Hilfe man Online-Radiostationen streamen und auch Podcasts hören kann. Dafür wird ein externer Abspieler wie das kostenlose AmigaAmp oder der kommerzielle Emotion und die jansson.library v2.12.1 benötigt. George 'walkero' Sokianos hat jetzt die Version 1.6.0 mit folgenden Änderungen veröffentlicht:
(dr)
- Added Autoinstall script for AmiUpdate
- Compiled with gcc11
- Disabled the self-update process
- Fixed the radio stations discovery
- Updated the list of supporters in the About window
- Updated used libraries
[Meldung: 29. Sep. 2025, 18:51] [Kommentare: 0]
