|ENGLISH VERSION
|
|Links
||
|Forum
||
|Kommentare
||
|News melden
|Chat
||
|Umfragen
||
|Newsticker
||
|Archiv
|[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]
|29.Sep.2025
| Pong-Variante: Press Fire PONG für Amiga 500
Wie der Entwickler Alberto '(4)Seasons' Sgaggero schreibt, soll "Press Fire PONG" (Video) für den Amiga 500 nicht nur ein weiterer Pong-Klon sein, sondern ein "neu interpretiertes Arcade-Erlebnis mit einzigartigen Spielmechaniken und dynamischen visuellen Effekten".
Im Gegensatz zum traditionellen Pong wird in dieser Umsetzung der Schläger durch gedrücktes Halten des Feuerknopfes nach oben bzw. durch Loslassen dessen nach unten bewegt. Dadurch soll das Spiel spannender werden. Außerdem bleibt der Bildschirm nicht ruhig, sondern bewegt sich. Zusätzlich kehrt der Ball seine Flugbahn um, wenn er an grauen Rändern abprallt und verschwindet, um auf der gegenüberliegenden Seite wieder aufzutauchen, wenn der Ball an dunkelgrauen Rändern abprallt.
Es ist möglich, gegen den Amiga oder gegen einen Freund anzutreten. Außerdem wird ein Solo-Ausdauer-Modus geboten. Das Spiel ist in AMOS geschrieben. (dr)
[Meldung: 29. Sep. 2025, 06:24] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]
|
Impressum |
Datenschutzerklärung |
Netiquette |
Werbung |
Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.