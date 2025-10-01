amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
01.Okt.2025



 Verschlüsselungsprotokoll: AmiSSL 5.24
Das quelloffene Verschlüsselungsprotokoll AmiSSL wurde der gestern veröffentlichten Version 3.5.4 von OpenSSL angepasst, welche zwei Fehlerbereinigungen beinhaltet.

Download:
AmiSSL-5.24-OS3.lha (4 MB)
AmiSSL-5.24-OS4.lha (4 MB) (snx)

[Meldung: 01. Okt. 2025, 09:11] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.