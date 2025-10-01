|ENGLISH VERSION
|01.Okt.2025
| Verschlüsselungsprotokoll: AmiSSL 5.24
Das quelloffene Verschlüsselungsprotokoll AmiSSL wurde der gestern veröffentlichten Version 3.5.4 von OpenSSL angepasst, welche zwei Fehlerbereinigungen beinhaltet.
Download:
AmiSSL-5.24-OS3.lha (4 MB)
AmiSSL-5.24-OS4.lha (4 MB) (snx)
[Meldung: 01. Okt. 2025, 09:11] [Kommentare: 0]
