01.Okt.2025
68000 (ANF)


 Einbinden von ADF-Abbildern: fuseadf 0.8
Das Befehlszeilenprogramm fuseadf, das derzeit in der Version 0.8 vorliegt, ist, wie der Name bereits andeutet, ein libfuse-basiertes Dateisystem, um ADF-Abbilder einzubinden - sowohl von Disketten als auch von Festplatten; bei letzteren kann die gewünschte Partition vorgegeben werden. Die enthaltenen Verzeichnisse und Dateien können gesichtet und gelesen werden, auch das Schreiben in diese ist möglich. (snx)

[Meldung: 01. Okt. 2025, 09:11] [Kommentare: 0]
.