|03.Okt.2025
| Mahjong-Klon: BlitzWays V1.3
Im Jahr 2020 hatte Sebastian Ivo Hartmann "BlitzWays" (Video), ein von Mahjong inspirierter Puzzler, nach 28 Jahren fertiggestellt (amiga-news.de berichtete). Nun hat er nicht nur den Quellcode auf GitHub veröffentlicht, sondern auch zwei kleinere Fehler bereinigt und die Archive entsprechend aktualisiert. (dr)
[Meldung: 03. Okt. 2025, 20:12] [Kommentare: 0]
|
