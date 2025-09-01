|03.Okt.2025
| Sound-Tool: FxBox 1.14
Das Sound-Tool FxBox für 68k-Amigas ab AmigaOS 1.3 ist ein Echtzeit-Multi-Loop-Prozessor und -Editor, der mit AMOS BASIC entwickelt wurde. FxBox importiert verschiedene Dateiformate, unterstützt AMOS-Sample-Bänke und erlaubt Mono-, Stereo-, Quad- und 4-Kanal-Multitrack-Bearbeitung, was auf beschleunigten Maschinen auch in Echtzeit möglich ist (amiga-news.de berichtete). Änderungen der Version 1.14:
(dr)
- time division for any time signature Edit >> Frame >> Time Division
- metronome and beat left/right updated for time divisions
- "update macros" macro added
- macros and arexx now pass through the direct mode command processor
- added B= command (B=1..256) bank swap
- added M= command (M=1..4) mode swap
- added D= command (D=2..640) set number of divisions
- added R= command (R=1..D) choose division range
- "mixdown multi/stereo", "quad to multi" and "multi to quad" macros added
- dc offset auto scan _DCSCAN and added auto correction for lowpass
- can now play from range to end when range is a single line
- extended fxbox.cfg file
- ntsc screen corruption fixed
- perfect looping now works and also works for range/display play
- added logical shift right for correct 14bit conversion
- improved mouse wheel zoom
- bug fixes
