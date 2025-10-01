|04.Okt.2025
Olaf Schönweiß (ANF)
| Finale Version von AROS Vision für UAE
Olaf Schönweiß schreibt: "Ich habe die finale Version von AROS Vision für UAE auf meiner Webseite veröffentlicht. AROS Vision basiert auf AROS 68k und kombiniert AROS-Komponenten mit Software aus dem Amiga-Bereich, z.B. Anwendungen, GUIs und Libraries. Zusätzlich sind die Desktops Wanderer, Magellan und Scalos integriert. Zwischen diesen kann gewechselt werden. Durch die Integration gängiger Amiga-Lösungen wird eine komfortable Lösung erzeugt. Eine Auswahl der Neuerungen und Eigenschaften:
Diese Distribution dient als Basis für eine Apollo-Version sowie eine 3.1-Rom basierte Version. Weitere Details und Downloads gibt es auf meiner Webseite." (cg)
- Aus AROS: Netzwerk, RTG (cybergraphX), USB (Poseidon), MUI (Zune), AHI, Fenster außerhalb sichtbaren Bereich, Themeing, XAD/XFD (Packer)
- WHDLoad (aros roms vorinstalliert, funktionieren mit vielen Slaves)
- Fortschrittliche Datatypes (24bit)
- DiskImage Device (Mounten von ADF und ISO)
- viele libraries hinzugefügt
- viele Datenformate hinzugefügt (anzeigen oder abspielen nach Doppelklick, Kontextmenüs)
- Zeit-Synchronisation (abhängig von Einstellungen)
- IMP3 integriert
- Radiostreams (Tunefinder)
- Nutzung von Hollywood für einzelne Funktionalitäten wie TEX-Darstellung oder PDF
- Eine große Zahl von Commodities und Software vorinstalliert
- Viele Hilfedateien einfach per ALT-H aufrufbar
- In formatspezifischen Kontextmenüs viele Optionen vordefiniert, zum Beispiel Konvertierung zwischen unterschiedlichen Formaten
- Packer vorinstalliert. Archive können per Doppelklick geöffnet und entpackt werden
- Wanderer, Magellan und Scalos Desktops integriert, zwischen denen gewechselt werden kann
- und vieles mehr
[Meldung: 04. Okt. 2025, 22:02] [Kommentare: 2 - 04. Okt. 2025, 22:23]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]