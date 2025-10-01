amiga-news ENGLISH VERSION
04.Okt.2025
Olaf Schönweiß (ANF)


 Finale Version von AROS Vision für UAE
Olaf Schönweiß schreibt: "Ich habe die finale Version von AROS Vision für UAE auf meiner Webseite veröffentlicht. AROS Vision basiert auf AROS 68k und kombiniert AROS-Komponenten mit Software aus dem Amiga-Bereich, z.B. Anwendungen, GUIs und Libraries. Zusätzlich sind die Desktops Wanderer, Magellan und Scalos integriert. Zwischen diesen kann gewechselt werden. Durch die Integration gängiger Amiga-Lösungen wird eine komfortable Lösung erzeugt. Eine Auswahl der Neuerungen und Eigenschaften:
  • Aus AROS: Netzwerk, RTG (cybergraphX), USB (Poseidon), MUI (Zune), AHI, Fenster außerhalb sichtbaren Bereich, Themeing, XAD/XFD (Packer)
  • WHDLoad (aros roms vorinstalliert, funktionieren mit vielen Slaves)
  • Fortschrittliche Datatypes (24bit)
  • DiskImage Device (Mounten von ADF und ISO)
  • viele libraries hinzugefügt
  • viele Datenformate hinzugefügt (anzeigen oder abspielen nach Doppelklick, Kontextmenüs)
  • Zeit-Synchronisation (abhängig von Einstellungen)
  • IMP3 integriert
  • Radiostreams (Tunefinder)
  • Nutzung von Hollywood für einzelne Funktionalitäten wie TEX-Darstellung oder PDF
  • Eine große Zahl von Commodities und Software vorinstalliert
  • Viele Hilfedateien einfach per ALT-H aufrufbar
  • In formatspezifischen Kontextmenüs viele Optionen vordefiniert, zum Beispiel Konvertierung zwischen unterschiedlichen Formaten
  • Packer vorinstalliert. Archive können per Doppelklick geöffnet und entpackt werden
  • Wanderer, Magellan und Scalos Desktops integriert, zwischen denen gewechselt werden kann
  • und vieles mehr
Diese Distribution dient als Basis für eine Apollo-Version sowie eine 3.1-Rom basierte Version. Weitere Details und Downloads gibt es auf meiner Webseite." (cg)

[Meldung: 04. Okt. 2025, 22:02] [Kommentare: 2 - 04. Okt. 2025, 22:23]
