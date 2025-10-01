Finale Version von AROS Vision für UAE

Olaf Schönweiß schreibt: "Ich habe die finale Version von AROS Vision für UAE auf meiner Webseite veröffentlicht. AROS Vision basiert auf AROS 68k und kombiniert AROS-Komponenten mit Software aus dem Amiga-Bereich, z.B. Anwendungen, GUIs und Libraries. Zusätzlich sind die Desktops Wanderer, Magellan und Scalos integriert. Zwischen diesen kann gewechselt werden. Durch die Integration gängiger Amiga-Lösungen wird eine komfortable Lösung erzeugt. Eine Auswahl der Neuerungen und Eigenschaften: Aus AROS: Netzwerk, RTG (cybergraphX), USB (Poseidon), MUI (Zune), AHI, Fenster außerhalb sichtbaren Bereich, Themeing, XAD/XFD (Packer)

WHDLoad (aros roms vorinstalliert, funktionieren mit vielen Slaves)

Fortschrittliche Datatypes (24bit)

DiskImage Device (Mounten von ADF und ISO)

viele libraries hinzugefügt

viele Datenformate hinzugefügt (anzeigen oder abspielen nach Doppelklick, Kontextmenüs)

Zeit-Synchronisation (abhängig von Einstellungen)

IMP3 integriert

Radiostreams (Tunefinder)

Nutzung von Hollywood für einzelne Funktionalitäten wie TEX-Darstellung oder PDF

Eine große Zahl von Commodities und Software vorinstalliert

Viele Hilfedateien einfach per ALT-H aufrufbar

In formatspezifischen Kontextmenüs viele Optionen vordefiniert, zum Beispiel Konvertierung zwischen unterschiedlichen Formaten

Packer vorinstalliert. Archive können per Doppelklick geöffnet und entpackt werden

Wanderer, Magellan und Scalos Desktops integriert, zwischen denen gewechselt werden kann

und vieles mehr Diese Distribution dient als Basis für eine Apollo-Version sowie eine 3.1-Rom basierte Version. Weitere Details und Downloads gibt es auf meiner Webseite." (cg)



[Meldung: 04. Okt. 2025, 22:02] [Kommentare: 2 - 04. Okt. 2025, 22:23]

