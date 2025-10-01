|04.Okt.2025
| Dateitransfer vie MIDI: AmigaMidiRec
AmigaMidiRec nutzt eventuell vorhandene MIDI-Adapter und Kabel, um Dateien von modernen Rechnern auf den Amiga zu transferieren. Die Übertragungsgeschwindigkeit ist dabei durch den MIDI-Standard limitiert, der Autor gibt eine Dauer von 15 Minuten für die Übertragung einer 1,6 MB großen Datei an. Zwar wird Workbench 1.3 unterstützt, der eingesetzte Amiga muss aber über mehr RAM verfügen als die Größe der zu übertragenden Datei. Der aktuelle Zustand der Software wird als "experimentell" beschrieben. (cg)
[Meldung: 04. Okt. 2025, 22:08] [Kommentare: 0]
